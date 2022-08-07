نفت المفوضية العليا المستقلة في العراق، ما تردد بشأن إجراء تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي: ” إن المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي”.

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: “مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعنيّ بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة”.

قانون الانتخابات

وتابعت: “استنادًا إلى قانون الانتخابات النافذ، مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة”.

وأكملت: “لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص، وفيما يخص الميزانية الانتخابية فعادة ما تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع”.

احتدام سياسي

يذكر أن العراق تشهد حالة احتدام سياسي وسط مواصلة مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتصاماتهم في محيط البرلمان العراقي، مطالبين بتحقيق مطالبهم.

وتتمثل أبرز مطالب مناصري الصدر في الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.

وقد طالب الصدر في خطاب يوم الأربعاء الماضي، بحلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، لافتًا إلى عدم جدوى الحوار مع الخصوم السياسيين في الإطار التنسيقي.