أوصى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية يوسف بشير، المواطنين بالتأكد من وجود أدوات السلامة المائية عند ذهابهم لأي مسطح أو مسبح.

#الشارع_السعودي | منقذ وأدوات سلامة مائية.. أمور يجب توافرها عند أي مسطح مائي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/2Vpc4q0Ye7 — قناة السعودية (@saudiatv) August 30, 2022

عدم المجازفة

وقال بشير خلال مقابلة مع برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة “السعودية”: “أرجوك أخي المواطن أختي المواطنة الحرص على التأكد من أن المكان به منقذ وأدوات إنقاذ وسلامة مائية”، لافتًا إلى أنه عند عدم وجودهما فيجب ترك المكان وعدم المجازفة بالنزول فيه.

وأشار إلى أن الاستراحات الخاصة المتواجد بها مسابح ليس عليها رقيب، حيث تعد هذه إحدى المشاكل التي يتم بحث حلها، متساءلًا: “كيف يتم إصدار تصريح من الجهات الرسمية لهذه الاستراحات ولا يوجد به طوق نجاة واحد ولا أي أداة من أدوات السلامة لكي يستفيد منها الزائر”.

الجميع مسؤول عن الحماية

وتابع بشير قوله: “الجميع مسؤول.. ومن يصرح لأي جهة لا توجد بها أدوات إنقاذ وسلامة مائية كحد أدني فهو عليه علامة استفهام”.

ونبه بضرورة التأكد من متطلبات السلامة المائية وهي المنقذ المؤهل والأدوات الخاصة بالسلامة المائية والموجودة في القائمة الرسمية وأجازتها وزارة الرياضة وبدأت تنسق مع الجهات المعنية لتوفيرها على أي مسطح مائي من أجل حماية المواطنين.