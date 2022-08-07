سقطت طائرة تابعة لنادي الطيران بالحريضة على شاطئ البحر في منطقة عسير، ما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بها، بينما تم إنقاذ قائدها ومرافقه من قبل قوات حرس الحدود.

تفاصيل الحادث

وأوضح مكتب تحقيقات الطيران، في بيان له عبر “تويتر”، أن الحادث وقع يوم أمس الجمعة في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي، بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 متراً داخل البحر.

وأضاف مكتب تحقيقات الطيران، أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.

تضرر الطائرة

وتابع البيان: كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن“، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة في البحر، بعد أن اختل توازنها.