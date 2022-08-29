أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اقتراب مروحيات الإنقاذ من مياه السيل في باكستان لإنقاذ أحد العالقين في المياه.

حوصر شخص وسط مياه الفيضانات في (كوهستان). جاءت مروحية الجيش الباكستاني على الفور بناءً على طلب من السكان المحليين وأنقذت الشخص. #فيضانات_باكستان pic.twitter.com/l6wIjTZe6F — Fatma (@Fatma_Kh_) August 28, 2022

وظهرت الطائرة الباكستانية في غرب إقليم خيبر بختونخوا الباكستانية، لحظة هبوطها وسط نهر هائج لتنقذ رجلاً تقطعت به السبل على صخرة وسط النهر؛ وذلك بسبب الفيضان.

وقد أدت سيول وفيضانات سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في معظم أنحاء باكستان إلى مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة وتشريد الآلاف منذ منتصف يونيو، حسبما قال مسؤولون.

كما أعلنت سلطات باكستان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد.