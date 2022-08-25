وثق مقطع فيديو، لحظة وصول سفينة جلالة الملك “الجبيل” إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا.

فيديو عاجل | سفينة جلالة الملك "الجبيل" تصل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا#الإخبارية pic.twitter.com/9Hm5LNmS9p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2022

و‏تعد السفينة هي الأحدث عالميًا في طرازها القتالي؛ وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة، وتمتلك قدرات للتعامل مع كافة التهديدات، وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها 97 متراً وبوزن 2500 طن.

مراسم استقبال سفينة جلالة الملك الجبيل

‏وتستعد القوات البحرية السعودية لإقامة مراسم استقبال سفينة “جلالة الملك الجبيل”.

جدير بالذكر أن قائد القوات البحرية رفع علم السعودية إيذانًا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية.

وقد شارك في مراسم تدشين سفينة جلالة الملك “الجبيل” سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.