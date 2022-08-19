قالت السلطات الأسترالية إن جثتي الشقيقتين السعوديتين اللتين تم العثور عليهما في ظروف غامضة في شقتهما، تم نقلهما بهدوء إلى وطنهما في السعودية، وفي غضون ذلك، اتخذ التحقيق منعطفًا آخر.

تقرير السموم غير دقيق

قال المسؤولون إن نتائج تقرير علم السموم لم تكن دقيقة، وبالتالي طُلب آخر في محاولة لتحديد السبب الذي قد يكون وراء الوفاة المفاجئة لكل من الشقيقتين السعوديتين، إسراء عبد الله السهلي، 24 عاما، وأمل عبد الله السهلي، 23 عاما، في منزلهما في كانتربري، جنوب غرب سيدني.

وقالت متحدثة باسم قوة شرطة نيو ساوث ويلز، لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إنه تم إرسال عينة إلى منشأة متخصصة في علم السموم لمزيد من التحليلات والاختبارات المتعمقة، حيث يُعتقد أن تقرير علم السموم السابق غير حاسم.

نتائج تحقيقات الشرطة الأسترالية

بعد أن تم العثور على جثتي الشقيقتين السعوديتين في غرف نوم منفصلة في وحدتهما في 7 يونيو، قال المحققون إن زمن الوفاة يعود لأبعد من 6 أسابيع من يوم اكتشاف الجثتين، وبعد ذلك، قاموا بالعديد من التحريات وفحص العديد من الخيوط والتي قادتهم إلى ترجيح احتمالية انتحارهما لكن هذا كان قبل ظهور شخصية غامضة في قصتهما.

وأفادت التحريات أن الشقيقتين أبلغتا شركة الأمن المختصة بحراسة العقار بأن هناك شخصًا يتتبعهما وأنهما قلقتان بشأن سلامتهما.

وحتى الآن، لا تزال وفاتهما تشكل لغزًا للشرطة وتشغل الصحافة والرأي العام الأسترالي، حيث لم يتم القبض على أي شخص ولا تزال الشرطة غير متأكدة كيف ماتت الفتاتان.