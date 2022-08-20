كشفت دراسة حديثة، أنه عند تناول أقراص الدواء، فإنها تبدأ رحلة طويلة ومعقدة إلى المعدة، وذلك عبر الأمعاء الملتوية، ثم إلى مجرى الدم، ولكن قد يتم إعاقة امتصاصها- لدرجة أن المعدة قد تستغرق ساعة أطول لتذوب الأدوية عن طريق الفم اعتمادًا على وضع الشخص.

الوضع المثالي لأسرع امتصاص للدواء:

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن الوضع المثالي لأسرع امتصاص لا يكن الجلوس في وضع مستقيم، ولكن الميل إلى اليمين، وذلك بعد أن قاموا بمحاكاة كيفية تذويب الأقراص في معدة الإنسان وإطلاقها في الأمعاء.

وقال راجات ميتال، عالم الكمبيوتر الذي يدرس ديناميكيات السوائل في كلية “جونز هوبكنز” للطب: “فوجئنا جدًّا بأن الوضع كان له مثل هذا التأثير الهائل على معدل انحلال الأقراص. لم أفكر أبدًا فيما إذا كنت أفعل ذلك بشكل صحيح أم خاطئ”.

ويتم امتصاص الأدوية الفموية في مجرى الدم من خلال الأمعاء، وهي أقل سرعة ولكنها أكثر ملاءمة من حقن الأدوية. وللوصول إلى هناك، يجب أن تمر أولًا عبر المعدة والبوابة، وهو صمام يفتح ويغلق أثناء الهضم.

تداعيات خطيرة:

وعلى الرغم من أن الناس قد لا يكونون قلقين بشأن مدى سرعة امتصاص الجسم لمكملات الفيتامينات، فإن امتصاص الأدوية له تداعيات خطيرة على مدى سرعة تأثير مسكنات الألم أو مدى استقرار الأدوية في ضغط الدم- ناهيك عن إيجاد الجرعة المناسبة للنساء على عكس الرجال.

وتمكن الفريق من اختبار 4 أوضاع باستخدام نموذج الكمبيوتر الخاص بهم لمعدة بشرية، والذي اعتمد على صور عالية الدقة لمسح الجسم لرجل يبلغ من العمر 34 عامًا.

ويحاكي النموذج المسمى “StomachSim” حركة السوائل والميكانيكا الحيوية للأقراص عبر الجهاز الهضمي ومدى سرعة إخراجها من المعدة إلى الاثني عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة حيث يبدأ امتصاص العناصر الغذائية.

الوصول إلى أعمق جزء من المعدة:

ويعني تناول الأقراص أثناء الانحناء إلى الجانب الأيمن أو الاستلقاء، أن الأدوية انزلقت إلى أعمق جزء من المعدة و”ذابت” أسرع مرتين من الأقراص التي تؤخذ بوضعية الجلوس المستقيم.

وأدى الاستلقاء على الجانب الأيسر أو الميل إليه إلى إبطاء عملية الذوبان، بحيث يستغرق امتصاص الأقراص في هذا الوضع ما يصل إلى خمس مرات أطول مقارنة بالوضعية المستقيمة، حيث تكون الجاذبية والتشريح على جانب المعدة.