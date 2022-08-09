نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات لأمطار بني مالك محافظة في ميسان، التي هطلت أمس الاثنين.

حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الاثنين، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

أمطار رعدية:

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.