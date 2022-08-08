نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لقطات لإفطار الصائمين بيوم عاشوراء وسط أجواء روحانية مطمئنّة.

استعدادات رئاسة الحرمين:

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، بحزم من الخدمات النوعية المُراعى في مخرجاتها جودة المنظومة الخدمية وفق مستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وتكامل الإمكانات البشرية والآلية لتوفير بيئة تعبدية آمنة تعين القاصدين على أداء النسك والعبادات بكل طمأنينة وروحانية.

يوم عاشوراء:

وتتضمن استعدادات الرئاسة ليوم عاشوراء توفير خدمات السقيا عبر توزيع أكثر من (400) ألف عبوة، وأكثر من (80) ألف لتر، عبر ما يزيد على (600) عامل يعملون وفق خطط تنظيمية مسبقة تستهدف توزيع الماء في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول وعامة التوسعة الثانية، كذلك على عمليات تنقل العربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.