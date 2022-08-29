أظهر مقطع فيديو متداول نشرته قناة العربية اشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري ومسلحي الحشد في البصرة.

فيديو متداول لاشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري ومسلحي الحشد في البصرة

#العربية pic.twitter.com/VgEUzFShjF — العربية (@AlArabiya) August 29, 2022

ومع تصاعد التوتر في العراق، أقدم متظاهرون عراقيون، اليوم الاثنين، على حرق وإسقاط صور قائد فيلق القدس القتيل، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس في بغداد، وصور أخرى في البصرة.

وقد قتل 12 متظاهرًا بالرصاص، وأصيب 85 آخرون بالمنطقة الخضراء في بغداد، وفق فرانس برس.

اقتحام القصر الرئاسي:

وتوافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة، واقتحام القصر الرئاسي، إثر إعلان رجل الدين الشيعي في وقت سابق اليوم الاثنين، اعتزاله السياسة نهائيًّا، ووقوع اشتباكات مع أنصار الحشد الشعبي.

ما دفع قيادة العمليات المشتركة إلى الإعلان عن حظر تجول شامل في عموم البلاد، بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن كان مقتصرًا في وقت سابق على بغداد فقط.