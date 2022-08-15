نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يبين لقطات لبدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة.

ودخلت وفود من الدول الإسلامية إلى الكعبة المشرفة استعدادًا لبدء غسلها.

فيديو | وفود من الدول الإسلامية يدخلون إلى الكعبة المشرفة استعدادا لبدء غسلها #الإخبارية pic.twitter.com/rTxlI3mQvs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2022

تعظيم الشعائر:

وتعد عملية العناية بالكعبة المشرفة سمة من سمات قادة هذا البلاد المباركة، وتعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة، حيث قال تعالى: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}، حيث إنها سنة سار عليها الصحابة الكرام- رضوان الله عليهم- والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ هذه الأمة المجيد.