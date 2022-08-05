نشرت الإدارة العامة للمرور مشاهد لمجهودات رجال المرور في تيسير الحركة في المناطق المتأثرة بغزارة الأمطار.

وظهر رجال المرور خلال تنظيم العملية المرورية في المنطقة، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

أمطار على الرياض:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من المدن التالية بالظواهر المذكورة: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وشقراء، وضرمة، وبني تميم.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

أمطار على الجوف:

كما تتعرض منطقة الجوف إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط للبرد، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أبو عجرم، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.

توقعات الطقس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.