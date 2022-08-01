أظهرت لقطات جهود رجال المرور في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار.

ونشر المرور لقطات لرجاله خلال تنظيم العملية المرورية في المنطقة، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

الطقس المتوقع اليوم:

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.