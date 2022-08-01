أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، سحابة رعدية هائلة لا تتوقف جنوب الحريق بالرياض.

وبين الفيديو الذي التقطه مواطن على أحد الطرق، السحابة الرعدية الهائلة في مشهد نادر الحدوث وخاصة في فصل الصيف.

مطار وبرد وسيول على الرياض:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

واستمرت حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء أمس الأحد.