نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، لقطات من أمطار الخير والبركة التي هطلت اليوم الثلاثاء على الكعبة المشرفة.

وقد أدى المعتمرون مناسكهم وسط الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الحرم المكي، في إطار الموجة التي تمر بها المنطقة.

حالة ممطرة:

وتتأثر العاصمة المقدسة بالحالة الممطرة؛ إذ تتساقط الأمطار على المسجد الحرام وسط استبشارات بالغيث النافع.

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار غزيرة إلى متوسطة، وأتربة مثارة، وتساقط للبرد، وسيول، ورياح سطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية بالظواهر المذكورة.

سيول منقولة:

كما لفت المركز إلى امتداد تأثير الموجة الممطرة إلى العاصمة المقدسة، والطائف والجدة حتى الساعات الأولى من الصباح.

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، حذر في وقت سابق، من خطر السيول المنقولة، مشددًا على أهمية اجتنابها وتتبع سريانها.