نشرت رئاسة الحرمين الشريفين لقطات للكعبة المشرفة بعد إزالة الحواجز المحيطة بها.

شاهد.. لحظات البدء في رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة؛ تزامناً مع بدء موسم #العمرة pic.twitter.com/oismtDo7EI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 2, 2022

وصدرت الموافقة الكريمة على إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة؛ بهدف التيسير على زوار بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بسلامة وطمأنينة.

موافقة كريمة برفع الحواجز:

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصًا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.

استقبال المعتمرين:

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.