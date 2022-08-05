شهدت سماء الحرم المكي، ليلة أمس، موجة من البروق التي ظهرت بالقرب من برج الساعة، أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة المكرمة.

البروق تضيء سماء مكة

ووثق مقطع فيديو، المشهد البديع الذي أظهر البروق وهي تضرب برج الساعة وتضيء سماء أطهر البقاع، أثناء هطول الأمطار على مكة. كما أظهرت لقطات مدهشة من تصوير محمد الهذلي، لضربات البرق التي أضاءت سماء مكة وجعلتها مثل النهار.

وكانت مكة المكرمة، شهدت أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما أظهرت صور رادارات الطقس تواجد السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على مكة المكرمة.

توقعات طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.