أظهر مقطع فيديو متداول لحظة مرور ثعبان بجوار طفلتين في جازان، خلال لعبهما في مياه السيول.

وقد مر الثعبان دون أن يلاحظهما في خط مستقيم، ما كان سببًا في عدم أذاه لهما.

تحذير من السباحة في مياه الأمطار:

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني أعادت التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

تحذيرات للسلامة خلال هطول الأمطار:

كما أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا حول الإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار من أجل سلامة المواطنين.

وقال الدفاع المدني في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر”: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار.. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.