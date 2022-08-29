أظهر مقطع فيديو متداول أمطار مكة المكرمة اليوم الاثنين ضمن الحالة المناخية مدار 22.

ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

حالة مدار 22:

وتأثرت أجزاء واسعة من السعودية ومنطقة الخليج العربي واليمن وأجزاء من إيران منذ أواخر يوليو الماضي بحالة صيفية ممطرة، ولا تزال تؤثر على بعض المناطق، لكنها اقتصرت أخيرًا على غرب الجزيرة العربية والمرتفعات الجنوبية، وتم توثيق الحالة من قِبل جمعية الطقس والمناخ السعودية عبر لجنة توثيق الحالات المميزة باسم “مدار 22”.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.