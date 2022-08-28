في أول أيام العام الدراسي الجديد، استقبلت المدارس طلاب الصف الأول الابتدائي بمظاهر استقبال خاصة وترحيب واحتفاء بهدف خلق جو من الألفة بين الطلاب والمدارس منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامهم أرض هذه المدارس.

ياهلا بأشبالنا المستجدين ..

في الصف الأول الإبتدائي 1444هـ pic.twitter.com/lkbODXXez5 — مدرسة عمرو بن معاذ الابتدائية (@MOE_EPR_16_0029) August 28, 2022

مظاهر استقبال طلاب الأول الابتدائي

وشهدت مدارس جدة استقبال وترحيب بالطلاب المستجدين بالصف الأول من المرحلة الابتدائية، وبرامج تربوية وترفيهية لهم، أما في مدارس تعليم خليص تم استقبال الطلاب المستجدين بالحلوى والورود وغيرها من مظاهر الاحتفال.

أما في تعليم الرياض فقامت مديرة الإشراف التربوي نجلاء النفيعي بتفقد عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية فيها والاطلاع على برامج الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الابتدائي.

كما قام مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام بزيارة لإحدى المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على برنامج الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول من المرحلة الابتدائية.

أهداف الأسبوع التمهيدي

وتسعى برامج الأسبوع التمهيدي إلى تكوين اتجاه إيجابي في نفس الطلاب والطالبات نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبها في نفوسهم وتسهل انتقالهم إلى بيئة المدرسة وأنظمتهما بشكل تدريجي من خلال توفير جو آمن يسوده الحب والاحترام ويشعرهم بالراحة والطمأنينة.

كما تستهدف البرامج توعية أولياء الأمور بحاجات المرحلة وتعريفهم بالخصائص النمائية لتلك المرحلة والأساليب التربوية المناسبة في التعامل مع الخوف الذي يلازمهم حال دخولها المدرسة أول مرة، وتوثيق العلاقة الإيجابية بين البيت والمدرسة والوقوف على المشكلات الصحية، والسلوكية، والنفسية للطلاب والطالبات في وقت مبكر.