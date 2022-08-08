توج منتخب السعودية تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب للشباب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المصري في المباراة النهائية.

سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال يتوج المنتخب السعودي بـ #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب 🇸🇦💚. pic.twitter.com/D2YMKkp7j7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 7, 2022

تتويج منتخب السعودية باللقب:

وتوج أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الأخضر بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج منتخب السعودية تحت 20 عامًا باللقب، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين، وقدم التهنئة للأخضر على مستواه.

ولعب منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فض الشراكة مع المغرب:

وظهر المنتخب السعودي بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد اللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، ليفض الشراكة مع المغرب صاحبة اللقبين.