تجولت كأس العرب للشباب، اليوم السبت، في مدينة أبها، وحطت رحالها في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية تأهبًا لنهائي الغد المرتقب بين منتخبي السعودية ومصر.

موعد نهائي كأس العرب لـ الشباب:

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء الغد الأحد بتوقيت المملكة، بينما تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، كما تنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 والقناة الرابعة العراقية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين في عامي 1983 و1985.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب في النسختين الرابعة والخامسة في 2011 و2012، ونجح في الوصول إلى نهائي 2022، بعد فوزه بلقب النسخة الماضية.

ويتفوق الأخضر على جميع المشاركين؛ حيث إنه منذ انطلاق البطولة العربية لمنتخبات الشباب، نجح منتخبا تونس والمغرب فقط في التأهل إلى نهائيين متتاليين، بواقع مرة واحدة لكل منهما.