نشرت إمارة منطقة تبوك لقطات من الأمطار والسيول التي شهدتها جنوب المنطقة اليوم الاثنين.

كما نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقطات من أمطار تبوك اليوم.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة:

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.