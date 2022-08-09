وثق مقطع فيديو، نشرته قناة “العربية”، عملية مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار أيه لاغو بولاية فلوريدا، من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تواجد عناصر مكتب التحقيقات أمام المنزل

وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة “العربية”، عددًا من السيارات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي وهي تسير أمام منزل ترامب، فضلًا عن تواجد عناصر من مكتب التحقيقات ترتدي الزي الأمني تقف أمامه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن، اليوم الاثنين، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية قد داهموا وفتشوا منزله بمار أيه لاغو بولاية فلوريدا.

تفاصيل الاقتحام

وبحسب قناة “العربية”، قال ترامب: “منزلي الجميل بمار أيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمات من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

ووصف ترامب هذه المداهمة على منزله بأنها مفاجئة وغير ضرورية أو مناسبة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفت إلى أن عملية المداهمة تعد “سوء تقدير” من الادعاء العام و”تسليح” لنظام العدالة، مشيرًا إلى أن الهجوم شنه ديمقراطيون راديكاليون ضده حيث لا يريدون أن يترشح للرئاسة 2024.

ووفقًا لقناة “العربية”، لم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الآن، الغاية من عملية مداهمة وتفتيش منزل ترامب.