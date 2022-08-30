تشارك وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد الدولي، بعروض مميزة، حيث تستعرض خلال فعالياته دورها المهم في حفظ الأمن والآليات الخاصة بالمنظومة الأمنية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة.
وأظهرت صور جانباً من مشاركة وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد، حيث تهافت على ركن الوزارة الزوارُ الذين استقبلتهم عناصر الداخلية بكل ترحاب وود، وعرضت لهم أموراً توعوية كثيرة يحتاجونها.
ويمثل معرض الصقور والصيد السعودي ــ الذي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل ــ محطة مهمة يقف عندها سكان المملكة والمقيمون فيها وزائروها للتعرف على تراث أهل الجزيرة العربية ومورثهم العريق.
فيما تأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض لدورها المهم في تسهيل الحصول على تصاريح شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار الرخص، وإطلاع الزوار على أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية؛ للتعريف بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في مواكبة رؤية المملكة 2030م.
تقديم عروض توعوية
كما تتضمن مشاركة الوزارة تقديم عروض توعوية وتثقيفية بأهمية دور القوات الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها وطريقة الإبلاغ عن المخالفين.
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