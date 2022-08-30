تشارك وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد الدولي، بعروض مميزة، حيث تستعرض خلال فعالياته دورها المهم في حفظ الأمن والآليات الخاصة بالمنظومة الأمنية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة.

وأظهرت صور جانباً من مشاركة وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد، حيث تهافت على ركن الوزارة الزوارُ الذين استقبلتهم عناصر الداخلية بكل ترحاب وود، وعرضت لهم أموراً توعوية كثيرة يحتاجونها.

ويمثل معرض الصقور والصيد السعودي ــ الذي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل ــ محطة مهمة يقف عندها سكان المملكة والمقيمون فيها وزائروها للتعرف على تراث أهل الجزيرة العربية ومورثهم العريق.