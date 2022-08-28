بشعار “للمدرسة مشتاقين” احتفت وزارة التعليم بعودة الطلبة لفصولهم الدراسية مع بداية العام الدراسي 1444هـ.

واصطف طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة، في أول أيام الدراسة للعام الجديد 1444هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق المملكة بالهدايا والورود.

استقبال الطلاب بالهدايا والورود

واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهرت صور وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.