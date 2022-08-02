أعلنت دول “الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي” ترشحها المشترك وللمرة الأولى لتنظيم كأس العالم 2030.

والهدف من الترشيح المشترك للدول الأربع أيضًا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وقال أليخاندرو دومينيجز رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم: “في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أمريكا الجنوبية”.

وذكر سيباستيان باوسا وزير الرياضة الأوروجوياني: “ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول مونديال هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور”.

5 نسخ سابقة لـ كأس العالم بأمريكا اللاتينية:

وسبق إقامة المونديال 5 مرات في دول أمريكا الجنوبية بواقع 1930 في (الأوروجواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

يذكر أن إنجلترا وإيرلندا أرادا الترشح لاستضافة مونديال 2030، لكن تراجعا لتنظيم كأس أمم أوروبا 2028.