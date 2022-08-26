يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لبدء مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره الوحدة الصاعد حديثًا إلى البطولة.

النصر يبدأ البطولة بمواجهة فريق صاعد

ومن المقرر أن يبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتُعد هذه المرة الثانية للعالمي التي يواجه فيها فريقًا صاعدًا في المباريات الافتتاحية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب ضد ضمك في موسم 2019/ 2020، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد نجح في التأهل لدوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثالث في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ويطمح في الظهور بشكل جيد في مباراته الافتتاحية.

استعدادات العالمي لانطلاق الموسم

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة رودي جارسيا، معسكرًا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).