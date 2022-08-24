كشف فهد البكري، مدير عام إدارة البيانات والمؤشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار، عن سبب ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض، وخصوصًا في بعض الأحياء التي بلغ قيمة المتر فيها ما يقارب الـ 10 آلاف ريال.

وأوضح أن رغبات شخصية من عدد من المواطنين هو ما دفع الأسعار للارتفاع.

مراقبة السوق:

كما تابع البكري، في تصريحات خاصة لـ”العربية. نت”، أن هيئة العقار لا ترى أن هذه الأسعار المبالغ فيها هي الأسعار الحقيقية للعقار في مدينة الرياض، إلا إذا طبقت على جميع المجتمع السعودي، موضحًا أن هذه الوقائع تكررت كثيرًا في مختلف الأحياء.

كذلك بيّن أن الهيئة لا تهدف إلى حد أسعار العقار، بل تقوم بمراقبة السوق، وتحليل المعطيات، ومن ثم تقوم بتوفيرها لمتخذي القرار في الحكومة السعودية، والمواطنين.

تحسن الحركة الشرائية:

وأكد أن الحركة الشرائية في السعودية تحسنت كثيرًا، وذلك بسبب الخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمواطنين الراغبين في تملك العقار، لاسيما سهولة الحصول على الإقراض من قبل البنوك السعودية، بالإضافة إلى قيام المطورين العقاريين بتوفير منتجات عقارية تناسب رغبات المجتمع، وهو الأمر الذي رفع شهية المواطنين بسرعة تملك العقار، خصوصًا من فئة الشباب.