قال مدير إدارة التراخيص والأنظمة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، إن الأنواع المسموح بصيدها من بدء الموسم غير مهددة بالانقراض، وذلك بعد إعلان المركز تحديد الأول من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لبداية ممارسة هواية الصيد في المملكة.

الأنواع المسموح بصيدها:

وأضاف الفالح خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية أن الأنواع المسموح بصيدها من بدء الموسم هي غير المهددة بالانقراض وفقًا لكميات معينة، وستسمح تلك الكميات من إعادة توازنها.

حصة من الطيور:

وتابع أن المملكة جزء من العالم والطيور المهاجرة، ويتم تقنين هذا الأمر في كل الدول، ويتم أخذ حصة معينة من الطيور لضمان عدم تهديدها بالانقراض.