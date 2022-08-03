كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد اقتران القمر ونجم السماك الأعزل اليوم، الأربعاء، بعد غروب الشمس وبداية الليل بسماء الوطن العربي، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة بالأفق الجنوب الغربي.

ألمع نجوم السماء

وقالت فلكية جدة إن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر للعالم كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما.

وأضافت “لو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصريًا أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة”.

اتجاه القمر والسماك الأعزل للغرب

وأوضحت أنه خلال ساعات الليل يلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء، ويرجع السبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار، والذي يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

وتابعت “إذا راقبت القمر من ليلة إلى الليلة التالية يمكن وبسهولة ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي الخميس سيلاحظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل”.

وكالمعتاد سيكمل القمر دائرة كاملة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي أربعة أسابيع، وسوف يعود ويلتقي نجم السماك الأعزل مرة أخرى في مطلع سبتمبر المقبل.