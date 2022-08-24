أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الجامايكي لويس غرابان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

لويس غرابان ينضم للأهلي

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز أهداف لويس غرابان، معلنًا التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد حتى 2023، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وجاء تعاقد الأهلي مع لويس غرابان لتعويض رحيل المهاجم السوري عمر السومة إلى صفوف العربي القطري بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك لويس غرابان صاحب الـ34 عامًا خبرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية، حيث سبق ولعب في صفوف عدد من الأندية، ومنها؛ نوتنجهام فورست، أستون فيلا، بورنموث، سندرلاند، نورويتش سيتي وريدينج.

الأهلي يبدأ مشواره في دوري يلو اليوم

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القيصومة، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 8:50 مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وكان النادي الأهلي قد أحبط جماهيره، بعدما فشل في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، ويُمني مشجوه النفس بالتألق هذا الموسم والعودة للعب مع الكبار.