فقد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول نقطتين، وذلك بعد التعادل مع نادي فولهام بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

ملخص مباراة ليفربول ضد فولهام

وبدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي فولهام، حيث تمكن اللاعب الصربي ميتروفيتش من إحراز الهدف الأول لـ فولهام من ضربة رأسية بالدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حاول فريق الريدز لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز في إحراز هدف التعادل للريدز بكعب القدم بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وعاد فولهام ليحرز هدف التقدم عبر اللاعب ميتروفيتش من ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالدقيقة الـ81.

ثم نجح المصري محمد صلاح في إحراز هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة الـ82 مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي فولهام.

وحقق الريدز أول نقطة في الدوري الإنجليزي بعد أن كان وصيفًا في الموسم الماضي لصالح البطل مانشستر سيتي.