انضم نادي ليفربول إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع نجم فريق برشلونة، الهولندي الدولي فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يسعى لضم دي يونج

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، اليوم الجمعة: ” مدرب ليفربول يورجن كلوب يستهدف ضم دي يونج بعد البداية السيئة للريدز في الموسم الجديد”.

وأضافت: “الإصابات التي لحقت بألكانتارا وتشامبرلين جعلت هناك نقصًا في خيارات خط الوسط، بجانب معاناة فابينيو البدنية، والشكوك حول مستقبل نابي كيتا”.

ولفتت الصحيفة الإنجليزية إلى أن نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض إلى برشلونة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، بجانب 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، من أجل حسم صفقة دي يونج هذا الصيف.

ويحظى دي يونج باهتمام أكثر من ناد، حيث كان يرغب مانشستر يونايتد في ضمه، إلا أن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا عرقلت الصفقة، كما يسعى تشيلسي وبايرن ميونيخ للتعاقد معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليفربول هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل ضد فولهام وكريستال بالاس بنتيجة 2/2 و1/1، قبل أن يخسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين، قبل مباراته ضد بورنموث في الجولة الثالثة، مساء يوم غد السبت.