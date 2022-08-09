أقام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مأدبة إفطار عمل في الميدان لقيادات وإدارات الرئاسة العاملة في المسجد الحرام.

تقديم أرقى الخدمات:

وأوضح الرئيس العام أن جهود العاملين في المسجد الحرام لها أثر كبير في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، سائلًا الله- عز وجل- أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقدم الشيخ السديس شكره للجميع على ما يقدمونه من خدمات لقاصدي المسجد الحرام وعلى تعاونهم وتجاوبهم مع الجهات المعنية في تحقيق الحفاظ على صحة وسلامة زوار المسجد الحرام، ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة.