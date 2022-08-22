أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 5.98 نقاط ليقفل عند مستوى 12560.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم الرئيس

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وسلامة، والخدمات الأرضية، وتهامة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.09%.



فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وبترو رابغ، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومعادن، وسابك، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 56.47 نقطة ليقفل عند مستوى 21724.79 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تقاسمتها 3839 صفقة.