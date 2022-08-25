أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 147.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12591.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والطباعة والتغليف، وباعظيم، والأبحاث والإعلام، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البحر الأحمر، وريدان، وسلامة، ودار المعدات، والنهدي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.30% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، ومعادن، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، ومعادن، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.71 نقطة ليقفل عند مستوى 21631.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 58 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 4038 صفقة.