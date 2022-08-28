يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا، باهتمام أكثر من ناد إنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفرتون وليستر سيتي يسعيان لضم ماثيوس بيريرا:

وأكدت صحيفة “ميرور”، أن نادي إيفرتون الإنجليزي يدرس التعاقد مع ماثيوس بيريرا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية الميركاتو، فيما أوضح الإعلامي توم هوبكينسون أن النجم البرازيلي هدف لنادي ليستر سيتي.

وسيطر الغموض على مستقبل ماثيوس بيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتبط اسمه بالرحيل، والانضمام إلى بوتافوغو البرازيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان بيريرا يملك رقمًا خاصًّا في البريميرليج، لم يتحطم سوى هذا الموسم عن طريق لاعب آرسنال، جيسوس، حيث أصبح أول لاعب يحرز ثنائية ويصنع هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي منذ النجم الهلالي في 2020/ 2021.

بيريرا مع الهلال:

وانضم بيريرا إلى الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات بالموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.