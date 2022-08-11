أوضح برنامج حساب المواطن أنه تم وضع رقم مجاني للمواطنين، لتقديم الدعم اللازم والرد على استفسارات جميع المستفيدين.

وأشار حساب المواطن، إلى أن الرقم الموحد، هو عبارة عن رقم حساب موحد مجاني لمستفيدي حساب المواطن، يمكن من خلاله التواصل على مدار اليوم، وتوجيه الاستفسارات اللازمة، ليتم الرد من قبل الدعم الفني في البرنامج.

رقم حساب المواطن المجاني:

ويمكن من خلال رقم حساب المواطن المجاني الموحد تلقي الشكاوى أو الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، والتفاعل معها والرد عليها.

أما عن رقم حساب المواطن المجاني الموحد فهو 19912 ويمكن من خلاله التواصل من قبل جميع المستفيدين.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة الـ 57:

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا إلى أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالًا للفرد المستقل.

رصد مستفيدين أخفوا بياناتهم:

وكشف مدير عام التواصل عن رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفاؤهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل، حيث تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عددًا من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل، ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 179 عقارًا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها؛ ما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج، مفيدًا بأن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

ونوه الهاجري إلى أن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق حيث نصت المادة على: “يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقةٍ للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا. وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي.” ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم والإفصاح عن الدخل شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها وذلك عبر الرابط هنا.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل في حساب المواطن، يتم أولًا إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.