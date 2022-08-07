أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ماهية مرض الصلب المشقوق، وبينت أهم أعراضه، وسبل التخلص منه.

وأشارت إلى أن مرض الصلب المشقوق هو حالة طبية تؤثر على العمود الفقري، وتحدث نتيجة عدم تطور العمود الفقري، والنخاع الشوكي، بشكل طبيعي في الرحم، مما يتسبب بتكون فجوة في العمود الفقري.

أسباب الإصابة بـ الصلب المشقوق:

وبينت أن أسباب الإصابة لم يتم تحديدها حتى الآن، إلا أن العلماء يرجحون وجود بعض عوامل الخطر ومن ضمنها البيئة الغذائية والجينية، ومنها: انخفاض تناول حمض الفوليك أثناء الحمل، ووجود تاريخ عائلي، وتناول بعض الأدوية خلال الحمل مثل: حمض الفالبرويك الذي يستخدم في علاج الصرع.

علاج الصلب المشقوق:

وفيما يتعلق بطرق العلاج؛ لفتت إلى أنها تختلف من شخص لآخر اعتمادًا على نسبة الإصابة، فالأشخاص المصابين بالفيلة النخاعية السحائية يحتاجون لعلاج أكثر من المصابين بالسنسنة المشقوقة الخفية.

ويتضمن علاج الصلب المشقوق أو الحالات المرتبطة به ما يلي:

ـ الجراحة بعد الولادة بوقت قصير لغلق الشق.

ـ العلاج الوظيفي والطبيعي.

ـ علاج مشكلات الامعاء والمسالك البولية، والأجهزة المساندة، ومعدات الحركة.

أسباب آلام الظهر:

وفي وقت سابق؛ قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري: إن آلام الظهر تصيب حوالي 30% من الأشخاص حول العالم مرة أو أكثر كل عام.

وقال الخضيري: لا تقلق فستزول الآلام غالبًا خلال يومين سواء أخذت علاجًا أم لا، لكنه استدرك بالقول: إلا إذا كانت بسبب نقص فيتامين D أو سبب ديسك بالعمود الفقري (وانزلاق غضروفي).

ولفت إلى أن من بين الأسباب حمل شيء ثقيل بطريقة غلط وبدون امتداد الظهر، وكذلك من الأسباب النوم على مرتبة ناعمة جدًّا ولا تشد الظهر.