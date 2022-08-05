أكد المهتم بالتعليم محمد الزارع أنه عند الدخول لرغبات النقل الداخلي تظهر لدى البعض رسالة مفادها (لقد تم منع إدخال الرغبات من قبل الإدارة).

ولفت الزارع، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن هذه الرسالة تعني إغلاق التقديم على حركة النقل الداخلي من قبل إدارة التعليم ولا تعني حذف الرغبات، فمن حفظ رغباته فيمكنه طباعتها عن طريق مدير المدرسة في نظام نور.

إجراءات مطورة:

وتراعي الإجراءات المطوّرة التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين بمنحهم نقاطًا ومميزات إضافية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم، كما تتجه الإجراءات المطوّرة إلى تقليص قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.

التسجيل والجدول الزمني الخاص به:

وبدأ تسجيل رغبات النقل الداخلي في نظام نور من 25/ 12/ 1443هـ ليستمر حتى يوم غد 2/ 1/ 1444هـ، وتكون فترة الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة النقل الداخلي من 13/ 1 حتى 15/ 1.

نقل معلمي المدارس المغلقة:

وتم إدراج جميع شرائح القطاع لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس المغلقة، وسيجدونها موجودة في حساباتهم في نظام نور.

ويتاح للمعلمين تسجيل رغبات مدارس بالإضافة لترتيب الشرائح والمطلوب منهم الآتي:

تسجيل ما يريدون من رغبات المدارس (يختار مدرسة بالاسم كرغبة نقل) حتى 20 رغبة إذا أراد.

ترتيب جميع شرائح القطاع وفق رغبتهم وعدم الاكتفاء بترتيب عدد محدد منها، مع الحرص على التأكد من الترتيب النهائي للرغبات بدقة.

والشريحة في حركة النقل تعني نطاق جغرافي محدد (حي سكني مثل، شريحة النوارية)، وتحتوي على مدارس بجميع المراحل (ابتدائي، متوسط، وثانوي)، وسيفاضل المعلم على جميع مدارس الشريحة وفق مرحلة مؤهلة وقانون الحركة.