أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الكونغولي مارسيل تيسيران؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

مارسيل تيسيران ينضم للاتفاق:

ولفت نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى إتمام التعاقد مع مارسيل تيسيران لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، قادمًا من صفوف فريق فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن يصل مارسيل تيسيران إلى الدمام، يوم غد الاثنين، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، على أن ينتظم بعد ذلك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويملك تيسيران صاحب الـ29 عامًا مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف أكثر من ناد فرنسي، ومنهم؛ موناكو، تولوز ولانس، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني إنجولشتات وفولفسبورج.

الاتفاق يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في تركيا، ولعب خلاله عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.