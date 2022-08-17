كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مزحة:

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”.

ويملك ماسك تاريخاً من التغريدات غير ذات صلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

واستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برينتفورد.

ويعد يونايتد واحدًا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلاً من تويتر.