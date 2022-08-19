رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرض باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا في صيف 2022.

وكان باريس سان جيرمان رغب في ضم سيلفا مقابل 70 مليون يورو لكن السيتي رفض بحسب صحيفة Le 10 Sport الفرنسية، حيث أكدت الصحيفة أن السيتي طلب 100 مليون يورو.

وكان برشلونة حاول ضم سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن مانشستر سيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه.

برشلونة يبتعد عن ضم برناردو سيلفا

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية حول الصفقة: “صعوبة انتقال لاعب الوسط البرتغالي إلى برشلونة هذا الصيف، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وحاجته أولًا للنزول بحد الرواتب لاستكمال تسجيل صفقاته الجديدة”.

وخاض برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، 253 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، كما قدم 50 تمريرة حاسمة.