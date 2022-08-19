أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي- قبل قليل- عن توصله لاتفاق بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد الإسباني لضم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط النادي الملكي.

وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر يونايتد أنه متبقٍّ فقط لحسم الصفقة حصول اللاعب البرازيلي على تأشيرة الدخول لـ إنجلترا والخضوع للفحص الطبي.

مسيرة كاسيميرو مع منتخب البرازيل وريال مدريد:

ونجح النجم البرازيلي في خوض 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده ونال لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2019 بجانب الفوز بـ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد.

أنشيلوتي يودع نجمه:

وقال أنشيلوتي في مؤتمر مباراة سيلتا فيجو، اليوم الجمعة: “لقد تحدثت مع كاسيميرو هذا الصباح ونقل لي رغبته في خوض تحد جديد، نحترم رغبته تمامًا تقديرًا لمسيرته لسنوات مع ريال مدريد، ويتبقى حاليًّا المفاوضات بين الناديين”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه قائلًا: “لم أحاول إقناعه بالبقاء بل تحدثت معه كثيرًا، ولا أعلم مصير المفاوضات وما سيحدث خلال الساعات المقبلة سواء سيبقى أم يرحل، لكن إذا رحل أشكره كثيرًا على عطائه مع الفريق”.

وأضاف: “سمعت شائعات عديدة، لكني أدركت أمس أن رحيل كاسميرو بات أمرًا واردًا، ومهما كان يبقى هدف ريال مدريد واضحًا وهو المنافسة على كل الألقاب، نحن قادرون على ذلك سواء بوجوده أو من دونه”.

وواصل أنشيلوتي قائلًا: “اللاعبون يشعرون بالحزن، لكنهم يحترمون رغبته، وبشكل عام لدينا 6 لاعبين آخرين في خط الوسط إذا رحل كاسيميرو، وبإمكانهم تحقيق أهداف النادي هذا الموسم”.