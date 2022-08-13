أمطر فريق برينتفورد، شباك نادي مانشستر يونايتد برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

برينتفورد يقسو على مانشستر يونايتد:

واستغل برينتفورد خطأ واهتزاز مستوى الحارس الإسباني دايفيد دي خيا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب بيليندا دا سيلفا من تصويبة لم يتمكن دي خيا من صدها في الدقيقة العاشرة.

ثم أضاف ماتياس يانسن الهدف الثاني لفريق برينتفورد بالدقيقة الـ18.

وواصل برينتفورد ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب بن ميي بالدقيقة الثلاثين.

واستمر تراجع مانشستر يونايتد وسوء أدائه غير المبرر ليضيف برينتفورد الهدف الرابع عبر اللاعب بريان مبيومو بالدقيقة الـ36.

مان يونايتد يتلقى الهزيمة الثانية:

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق برينتفورد على تفوقه برباعية ليفوز بالمباراة ويحصد 3 نقاط مهمة، بينما تعرض اليونايتد للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.