أمطر مان سيتي، شباك نادي بورنموث برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ2 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة مان سيتي ضد بورنموث:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث سجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الأول للسيتي بالدقيقة الـ19 بعد تمريرة متقنة من اللاعب النرويجي إرلينج هالاند.

وفي الدقيقة الـ31، نجح صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين في إضافة الهدف الثاني بطريقة جميلة.

ثم عزز فيل فودين من تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث بالدقيقة الـ37 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل مان سيتي ضغطه ليُضيف الهدف الرابع عبر اللاعب جيفرسون ليرما بالدقيقة الـ80 بالخطأ في مرماه.

مانشستر سيتي في الصدارة:

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 6 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط.