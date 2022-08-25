قال وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، إنه قد يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، ملمحًا هذه المرة إلى أنه لن ينتظر الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال عضو الكونجرس السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية في حدث سياسي في ساوث كارولينا: سأتخذ قراري بناءً على ما إذا كنت أعتقد أن هذا هو المكان المناسب لي للخدمة، وإذا ارتأيت أن لدي ما أقدمه للشعب الأمريكي، فسأترشح للرئاسة بغض النظر عمن يقرر الدخول ومن يقرر عدم المشاركة في السباق.

وتأتي هذه التصريحات بعد استطلاع جديد أجرته صحيفة بوليتيكو مع مورنينغ كونسلت، حيث حصل بومبيو، الذي شغل منصب كبير الدبلوماسيين في الإدارة الأمريكية السابقة، على نسبة تأييد قليلة للغاية لم تتعد 3% حينما وُضع اسمه في مقارنة مع دونالد ترامب ومع حاكم فلوريدا رون ديانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

وقال مايك بومبيو: هناك خطط كبيرة بالنسبة لي للتأكد من إجراء انتخابات رائعة في نوفمبر المقبل، ويمكن أن أقرر دخول السباق الرئاسي أو لا لكني سأبقى في هذه المعركة بشكل أو بآخر.

مرشحون آخرون في الانتخابات الأمريكية في 2024

ويُعد مايك بومبيو من بين العديد من المرشحين المحتملين في 2024، مع ريك سكوت، السيناتور من فلوريدا، نيكي هايلي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية، وتيد كروز، السناتور من تكساس، تيم سكوت، عضو مجلس الشيوخ.