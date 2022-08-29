أوضح المحامي نايف المرشدي الفارق بين الإساءة والانتقاد في العبارات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المرشدي، خلال حواره إلى قناة الرسالة، أن العبارات التي تنطوي على نقد (مثل تأخر طلبية)، بينما تتحول ذات العبارة حال تضمينها بوصف خاطئ إلى إساءة.

معيار تحديد الإساءة:

وقال: إن معيار تحديد الإساءة في تصنيف ما يكتبه الناشر عبر مواقع التواصل في الوصف المسيء مثل صياغة عبارات مرتشي أو سارق أو غشاش.

ولفت إلى أنه في حال الإساءة بتلك الألفاظ أو مثيلاتها إلى كيان تجاري أو خدمي أو وزارة حكومية أو فرد، يحق لهم التقدم إلى الجهات المختصة وطلب معاقبة قائل تلك الكلمات.