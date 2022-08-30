أوضح خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق الفرق بين الحرارة الجوية والحرارة الأرضية.

أقسام وفروع الحرارة

pic.twitter.com/A34UwSCRaT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 30, 2022

وأضاف في فيديو له عبر تويتر، أن الحرارة الجوية المقاسة يتم قياسها عبر الأجهزة، أما الحرارة الأرضية فتكون بين سطحية مواجهة للشمس وأخرى مندسة عن الشمس وداخلية.

الحرارة الجوية والأرضية:

ولفت إلى أن الحرارة الجوية تختلف على مدار الساعة، أما الحرارة الأرضية فتختلف على مدار الفصول، مشيرًا إلى أن بداية شدة الحرارة الجوية والأرضية تكون مع انصراف الشمس من جهة الشمال للجنوب، وتستمر لمدة 3 شهور هي يونيو ويوليو وأغسطس.